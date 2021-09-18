Merkel’den Macron'a veda ziyareti

18 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00

Emmanuel Macron ve Angela Merkel, basın toplantısında, görüşmede Afganistan’daki durumu da ele aldıklarını belirtti. Macron, insani yardımların ulaştırılmasını sağlama ile Afganları ağırlayan komşu ülkeleri desteklemek konusunda çaba göstereceklerini kaydetti. “Taliban’ın terör örgütleriyle ilişkisi konusunda özellikle dikkatli olacağız. Bu bizim güvenliğimiz içindir” dedi.

