Merkel’den Macron'a veda ziyareti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görevine veda etmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel’i önceki gün Elysee Sarayı’nda ağırladı.
Emmanuel Macron ve Angela Merkel, basın toplantısında, görüşmede Afganistan’daki durumu da ele aldıklarını belirtti. Macron, insani yardımların ulaştırılmasını sağlama ile Afganları ağırlayan komşu ülkeleri desteklemek konusunda çaba göstereceklerini kaydetti. “Taliban’ın terör örgütleriyle ilişkisi konusunda özellikle dikkatli olacağız. Bu bizim güvenliğimiz içindir” dedi.
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