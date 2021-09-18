Merkel’den Macron'a veda ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görevine veda etmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel’i önceki gün Elysee Sarayı’nda ağırladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00
Merkel’den Macron'a veda ziyareti
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Emmanuel Macron ve Angela Merkel, basın toplantısında, görüşmede Afganistan’daki durumu da ele aldıklarını belirtti. Macron, insani yardımların ulaştırılmasını sağlama ile Afganları ağırlayan komşu ülkeleri desteklemek konusunda çaba göstereceklerini kaydetti. “Taliban’ın terör örgütleriyle ilişkisi konusunda özellikle dikkatli olacağız. Bu bizim güvenliğimiz içindir” dedi.


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