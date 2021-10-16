Merkel’le kameralar karşısına geçen Erdoğan’dan ‘direk’ esprisi

16 Ekim 2021 Cumartesi, 15:03

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacağı görüşme için Huber Köşkü’nde bir araya geldi. İkili basına görüntü verdiği sırada bayrak direğinden kaynaklanan ilginç bir diyalog yaşandı.

AA’nın servis ettiği görüntülerde, iki ülkenin bayrağının altında fotoğraf veren liderlerin arasına bayraklardan birinin direği denk gelince muhabirlerden biri “Aranıza direk giriyor” diyerek uyarıda bulundu.

Erdoğan gülümseyerek aşağıya doğru, “Aramıza direk girmesi bir şey değil, başka şeyler girmesin” yanıtını verdi.