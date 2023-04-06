Mescid-i Aksa'ya baskınlar, İsrail'deki Arap kentlerinde yoğun şekilde protesto edildi

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 08:33

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 08:33

İsrail Kanal 13 özel televizyonu tarafından verilen bilgide, Aksa baskınlarına karşı protestoların, Ummu'l Fahm, Baka el-Garbiyye, Tamra, Arraba, Riyna, Kefr Kina, Kefr Menda, Sahnin, el-Bane, Şefa Amr beldeleri ve Hayfa'da düzenlendiği belirtildi.

Arab 48 sitesinin haberine göre, Ummu'l Fahm kentinde toplanan yüzlerce gösterici, Aksa'ya baskını ve namaz kılanlara karşı İsrail polisinin saldırılarını kınadı.

"Aksa'ya saldırılar dursun ve yerleşimci baskınlarına engel olunsun" yazılı pankartlar taşıyan göstericilere, İsrail polisi göz yaşartıcı gaz bombaları kullanarak müdahalede bulundu.

Gösteriye katılan bir genç, polisin fırlattığı gaz bombası kapsülünün isabet etmesiyle yaralandı.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, gösteriyi dağıtmak isteyen polis güçlerinin havaya ateş açmasına Filistinliler, taş atarak karşılık verdi.

İbranice yayın yapan Haaretz gazetesi, İsrail polisinin Filistinlilerin Hayfa'daki gösteride Filistin bayrağı taşımalarına engel oldu. Çıkan kargaşada bir Arap genci polis ekiplerince hafif şekilde yaralandı, bir diğer gösterici de gözaltına alındı.

Hayfa'daki göstericiler, Mescid-i Aksa'nın himaye edilmesini isterken, Netanyahu hükümeti için "Faşist Yönetim" şeklinde slogan attı. Gazetenin haberinde, Binyamin Netanyahu hükümetinin "İsrail tarihinin en aşırı hükümeti" olduğuna işaret edildi.

Rina ve Kefr Menda beldelerinde göstericilerin yürüyüşlerinde ateş yaktıkları atarıldı.

FİLİSTİNLİ ÇOCUK SİLAHLA YARALADI

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde silahlı bir Yahudi yerleşimcinin 15 yaşında Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin Eski Şehir bölgesinde silahlı bir Yahudi yerleşimcinin yaraladığı 15 yaşındaki Filistinli erkeğe müdahale ettiği aktarıldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamadaysa, olaya ilişkin soruşturmada bir çocuğun Eski Şehir sakini 60 yaşında bir kişiyi sopayla tehdit ettiği bunun karşılığında yaşlı kişinin, "lisanslı silahıyla çocuğa ateş ettiği" ileri sürüldü. Şüphelinin sorgu için götürüldüğü ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere, İsrail polisinin silahla ateş eden yerleşimciyi alandan uzaklaştırmak için yoğun takviye gönderdiği yansıdı. İsrail polisi, olaya tepki gösteren Filistinlilere coplarla müdahale etti. Sağlık ekiplerinin omzundan yaralanan çocuğa müdahale ettiği görüldü.

DOĞU KUDÜS'TE GERİLİM TIRMANDI

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak dün gecenin ardından bu gece de müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırdı.

Doğu Kudüs'ün Şuafat Mülteci Kampı, Tur, Zeytin Dağı, İseviye bölgesinde İsrail polisi ve Filistinliler arasında olaylar çıktı. İsrail polisine direnmeye çalışan Filistinlilerin attığı havai fişeklerin patlamaları kentte yankılandı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir bölgesi çevresinde ve içinde demir bariyerlerle yoğun takviye birlikler konuşlandırdı.