İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisi, 4 Nisan akşamı havai fişek, sopa ve taşlarla donandığını belirttiği Filistinli eylemcileri gözaltına almak üzere El Aksa Camii yerleşkesine girdi. Camii yerleşkesinde barikat kuran eylemciler polisin girişine izin vermeyince çatışma çıktı.

Filistin yönetimi, İsrail polisinin o sırada camide ibadet edenlere ayrım gözetmeksizin saldırdığını ve çok sayıda kişinin tutuklandığını duyurdu.

This how Israeli occupation forces attacked tonight worshipers in Al Aqsa mosque in occupied East #Jerusalem during the holy month of #Ramadan pic.twitter.com/QoujvhLriN