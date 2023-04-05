İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 16:05

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 16:16

İsrail polisi, 4 Nisan akşamı havai fişek, sopa ve taşlarla donandığını belirttiği Filistinli eylemcileri gözaltına almak üzere El Aksa Camii yerleşkesine girdi. Camii yerleşkesinde barikat kuran eylemciler polisin girişine izin vermeyince çatışma çıktı.

Filistin yönetimi, İsrail polisinin o sırada camide ibadet edenlere ayrım gözetmeksizin saldırdığını ve çok sayıda kişinin tutuklandığını duyurdu.

This how Israeli occupation forces attacked tonight worshipers in Al Aqsa mosque in occupied East #Jerusalem during the holy month of #Ramadan pic.twitter.com/QoujvhLriN — Husam Zomlot (@hzomlot) April 4, 2023

"SAĞLIK EKİPLERİNİ ENGELLEDİLER"

Filistin Kızılay Derneği Newsweek'e yaptığı açıklamada, olaylarda 12 kişinin yaralandığını ve bunlardan üçünün hastaneye kaldırıldığını söyledi. Dernek, "Yaralanmalar dayak, şok bombaları ve kauçuk kaplı metal mermilerden kaynaklanıyor" dedi.

Öte yandan Filistin yönetiminden bir sözcü, "İsrail işgal güçleri, yerleşke içinde çok sayıda yaralı olmasına rağmen sağlık ve ilkyardım ekiplerinin cami avlusuna girmesini engelledi" dedi.

Sözcü sözlerine şöyle devam etti:

"Ambulansların Mescid-i Aksa yerleşkesine girişi engellendi. Bir ambulans şok bombasıyla vuruldu ve bu da sürücünün yan tarafındaki aynanın kırılmasına neden oldu. Ambulans şoförü de itilerek ve dövülerek saldırıya uğradı ve sağ ayağından yaralandı. Başka bir ambulansa da plastik mermi atıldı..."