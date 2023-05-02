Met Gala 2023: Merakla beklenen gecede Karl Lagerfeld’a saygı duruşu

Moda dünyasının en büyük gecelerinden biri sayılan, MET Gala, bu yıl efsane tasarımcı Karl Lagerfeld’a saygı duruşu teması ile gerçekleşti.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 02.05.2023 - 07:29
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Rihanna ve A$AP Rocky
Getty Images
Rihanna ve A$AP Rocky

Moda dünyasının en büyük gecelerinden biri sayılan, MET Gala, bu yıl efsane tasarımcı Karl Lagerfeld’a saygı duruşu teması ile gerçekleşti.

New York'ta yapılan geceye, ünlüler ünlü modacıyı hatırlatan kostümlerle katıldı.

2019’da hayatını kaybeden Alman tasarımcı, siyah beyaz renklere olan takıntısı ile biliniyordu.

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Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki 400 ünlü davetlinin birçoğu Lagerfeld gibi siyah beyaz ağırlıkta kostümleri tercih etti.

Lagerfeld’in kedisi Choupette de unutulmadı.

Ünlü aktör Jared Leto, Choupette kostümü içinde geceye katıldı.

Aktör Jared Leto
Getty Images
Aktör Jared Leto

85 yaşında hayatını kaybeden modacı, Chanel ve Fendi gibi moda devlerinin zirvesinde yer aldı.

Gecenin katılımcıları, Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerinde birbirinden gösterişli kostümlerle poz verdi.

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Getty Images
İspanyol aktris Pene´lope Cruz

Müzik, sahne, sinema ve spor dünyasından ünlülerin katıldığı gecenin biletleri 50 bin dolardan satıldı.

Masa kapatmak istendiğinde ise fiyat 300 bin dolara çıktı.

Galada Metropolitan Museum of Art'ın Kostüm Enstitüsü için milyonlarca dolar gelir elde edildi.

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BBC Türkçe
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