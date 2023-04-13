Ünlü modacı Karl Lagerfeld'in kedisi Met Gala'ya davet edildi

Ünlü modacı Karl Lagerfeld'in onuruna düzenlenecek olan Met Gala'ya Lagerfeld'in kedisi resmen davetliler listesinde yerini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2023 - 13:08
Ünlü modacı Karl Lagerfeld'in kedisi Met Gala'ya davet edildi
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Fransız lüks moda markaları Chanel ve Fendi'nin kreatif direktörü olarak tanınan tasarımcının kedisi  Karl Lagerfeld'in 11 yaşındaki Birman cinsi kedisi Choupette, mayıs ayında New York'ta Metropolitan Sanat Müzesi'nde yapılacak "Karl'ın Onuruna" temalı Met Gala'ya resmen davet edilenler arasında yer aldı.

NTV'de yer alan habere göre Vogue'un şef editörü Anna Wintour'ın organize ettiği, her yıl müzenin Kostüm Enstitüsü yararına yapılan gala, bu yıl Lagerfeld'in onuruna düzenlenecek. Dolayısıyla ünlü moda ikonuyla özdeşleşen kedisinin de galada yer alması istendi.

GİDİP GİTMEYECEĞİ BELLİ DEĞİL

Kedi Choupette'nin bakıcısı Lucas Berullier, Met Gala için resmi davet aldıklarıını New York Post gazetesine doğruladı, ancak kediyi galaya götürüp götürmeyeceğini açıklamadı. Berullier, "Efsanevi Karl'ın onuruna bir etkinlik bu ve Choupette kesinlikle onun mirasının merkezinde yer alıyor" ifadesini kullandı.


Karl Lagerfeld Met Gala

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