Meta’ya yeni abonelik sistemi geliyor

Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp için yeni ücretli abonelik paketlerini kullanıma sunduğunu açıkladı.

Şirket, aynı zamanda içerik üreticilerine, işletmelere ve yapay zeka ürünlerinin kullanıcılarına yönelik farklı premium abonelik seçeneklerini de test etmeye başladı.

Meta’nın ürünlerden sorumlu yöneticisi Naomi Gleit, Instagram üzerinden yayımladığı bir videoda, Facebook Plus, Instagram Plus ve WhatsApp Plus hizmetlerinin dünya genelinde erişime açıldığını duyurdu.

Gleit ayrıca, işletmelere, içerik üreticilerine ve Meta AI kullanıcılarına yönelik yeni abonelik planlarının da geliştirme aşamasında olduğunu söyledi.

Meta, söz konusu abonelik paketlerinin “Meta One” adı altında bir çatı sistemde birleştirileceğini belirtti.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI MALİYETLERİ ARTIRDI

Şirket, yılın başında yaptığı açıklamada, reklam gelirleri dışındaki alanlarda gelir çeşitliliği yaratmak ve yapay zekâ yatırımlarının maliyetlerini karşılamak için abonelik modelleri üzerinde çalıştığını doğrulamıştı.

Meta’nın bu yıl büyük ölçüde yapay zeka veri merkezleri için olmak üzere 125 milyar dolar ile 145 milyar dolar arasında sermaye harcaması yapması bekleniyor.

Açıklamanın ardından Meta hisseleri yüzde 3,7 yükseldi.

ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

AFP’nin aktardığına göre, Instagram Plus ve Facebook Plus aboneliklerinin aylık fiyatı 3,99 dolar olacak. WhatsApp Plus’ın aylık ücretinin ise 2,99 dolar seviyesinde olacağı belirtildi.

Instagram Plus ve Facebook Plus paketlerinde gelişmiş analiz araçları, hikaye görüntüleme istatistikleri, daha geniş erişim seçenekleri ve profil kişiselleştirme özellikleri yer alacak.

WhatsApp Plus ise özel temalar, premium çıkartmalar ve kişiselleştirilmiş bildirim sesleri gibi özelliklere odaklanacak.

CNBC’nin haberine göre, Meta’nın içerik üreticileri, işletmeler ve yapay zeka kullanıcıları için hazırladığı yeni abonelik paketlerinin fiyatı aylık 7,99 dolardan başlayacak.

Meta One Premium paketinin aylık ücretinin ise 19,99 dolara kadar çıkabileceği ifade edildi.

İLK TESTLER ÜÇ ÜLKEDE YAPILACAK

Habere göre şirket, yeni abonelik sistemini gelecek aydan itibaren ilk olarak Singapur, Guatemala ve Bolivya’da test edecek.

Meta, 2023 yılında Avrupa Birliği veri gizliliği düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Avrupa’da Facebook ve Instagram’ın reklamsız ücretli sürümlerini kullanıma sunmuştu.

Bu sistem kapsamında kullanıcılara reklamlı ücretsiz kullanım ile reklamsız ücretli abonelik arasında tercih yapma imkanı tanınmıştı.