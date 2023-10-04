Meteorun düşüşünü İHA kaydetti

Gürcistan’ın Batum şehrinde bir İHA pilotunun ışıklandırılan binaları görüntülediği sırada meteor düştü.

İHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 12:51
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Gürcistan’ın Karadeniz kıyısındaki Batum şehrinde bir İHA pilotunun 3 hafta önce gece saatlerinde ışıklandırılan binaları görüntülediği sırada göktaşı düştü.

Kısa süre gözüken göktaşı geceyi aydınlatırken, alev topuna döndükten saniyeler sonra gözden kayboldu.


Gürcistan Batum İHA

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