Meteor yağmurunu izlemek isteyenler bir araya geldi

Yayınlanma: 13.08.2023 - 08:38

Güncelleme: 13.08.2023 - 08:39

Kandilli Rasathanesi günler öncesinden yaptığı duyuruda Perseid Meteor olayının 12-13 Ağustos tarihleri arasında gece 00.00 ile 04.00 saatleri arasında Türkiye’den de gözlemlenebileceğini duyurmuştu.

İstanbullular bu duyurunun üzerine meteor olayını görmek için şehrin yüksek yerlerine çıktı.

"METEOR YAĞMURUNU BEKLİYORUZ"

Konuyla ilgili konuşan Hafsanur Tunçay "Meteor yağmuru için yeni Çamlıca Camisi'ne geldik. Şu anda meteor yağmurunu bekliyoruz" dedi.