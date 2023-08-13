Meteor yağmurunu izlemek isteyenler bir araya geldi

Kandilli Rasathanesi, yaptığı açıklamada 12-13 Ağustos tarihleri arasında halk arasında yıldız kayması olarak bilinen meteor yağmuru olacağını duyurmuştu. Bu duyurunun üzerine İstanbullular meteor olayını gözlemlemek için İstanbul’un yüksek noktalarına akın etti.

İHA
Yayınlanma: 13.08.2023 - 08:38
Meteor yağmurunu izlemek isteyenler bir araya geldi
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Kandilli Rasathanesi günler öncesinden yaptığı duyuruda Perseid Meteor olayının 12-13 Ağustos tarihleri arasında gece 00.00 ile 04.00 saatleri arasında Türkiye’den de gözlemlenebileceğini duyurmuştu.

İstanbullular bu duyurunun üzerine meteor olayını görmek için şehrin yüksek yerlerine çıktı.

"METEOR YAĞMURUNU BEKLİYORUZ"

Konuyla ilgili konuşan Hafsanur Tunçay "Meteor yağmuru için yeni Çamlıca Camisi'ne geldik. Şu anda meteor yağmurunu bekliyoruz" dedi.


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