Metroda dehşet: Sicili kabarık çıktı
Evsiz bir adam, para istediği kadın kendisini görmezden gelince öldüresiye şiddet uyguladı. Görüntüler metro istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.
ABD'nin New York kentinde, sokaklarda yaşayan bir adam metroda dehşet saçtı.
New York metrosunda, 41 yaşındaki Waheed Foster, metroda güvenlik görevlisi olarak çalışan Elizabeth Gomes'i önce saçından tutarak sürükledi daha sonra yere düşürdüğü kadına yumruk ve tekme attı.
New York Post'un haberine göre, evsiz olduğu bilgisine ulaşılan Foster'ın, 33 yaşındaki Gomes'ten para istedi. Ancak Gomes'in kendisini görmezden geldi. Bunun üzerine deliye dönen Foster, kadını öldüresiye şiddet uyguladı.
Saldırgan kısa sürede yakalandı.
Gomes, doktorların 'gözünü kaybedebilirsin' dediğini söyledi.
Gomes, "Metroda her gün bir olay var. Bizi korumakla görevli polisler neredeydi? Kimse yoktu. Anlamıyorum" dedi.
SİCİLİ KABARIK
Waheed Foster adlı zanlı, 1995 yılında henüz 14 yaşındayken koruyucu büyükannesini döverek öldürdüğü ortaya çıktı.
Saldırgan, koruyucu büyükanne cinayeti sebebiyle 6 yıl hüküm giydi.
Foster, hapisten çıktıktan sonra 21 yaşındaki kız kardeşini bıçakladığı için tutuklandı.
Olayın ardından Creedmore Psikayatri Merkezine yatırılan Foster, tedavi gördüğü psikiyatri merkezinde üç işçiye saldırmaktan tekrar tutuklandı.
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