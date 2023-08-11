Meyan bitkisi, Pankreas kanseriyle mücadele etmeye yardımcı olabilir

Yayınlanma: 11.08.2023 - 14:21

Güncelleme: 11.08.2023 - 14:49

Bilim insanlar tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre, Antik Mısır'daki firavunların tatlı içecek olarak kullanıp tüketmesiyle bilinen meyan bitkisinde bulunan bir kimyasal bileşen, Pankreas kanseriyle mücadeleye yardımcı olabilir.

Hong Kong Baptist Üniversitesi'nde yürütülen araştırmaya göre, meyan bitkisindeki Isoliquiritigenin'in (ISL) kanseri yok etmede etkili olduğu kanıtlandı.

Araştırma ekibi, ISL'nin fareler üzerinde yapılan laboratuvar deneylerinde kanser hücrelerinin hayatta kalma oranını düşürdüğünü açıkladı.

Araştırmacılar, bir tümör üzerinde 30 miligram ISL kullanılmasının, kontrol deneyindeki tümör boyutunun yaklaşık yarısı kadar, 500 milimetre küp civarında bir küçülme ile sonuçlandığını buldular.

South China Morning Post'un haberine göre araştırmacılar, bulguların mevcut tedavilere kıyasla kanserli insanlar için yan etki miktarını azaltmaya yardımcı olabileceğini kaydetti.

Çalışmanın baş yazarı Doçent Joshua Ko Ka-Shun, şunları kaydetti:

"Bu bileşik, yeni nesil kemoterapi tedavisine yönelik daha fazla geliştirme için dikkate alınmaya değer. ISL, vücut hücrelerinin hasarlı veya gereksiz bileşenleri temizlediği doğal bir süreç olan otofajinin bloke edilmesi yoluyla pankreas kanserinin ilerlemesini engelleme gibi benzersiz bir özelliğe sahiptir. Deneyimizde geç evre otofajinin bloke edilmesi kanser ölümüyle sonuçlandı."