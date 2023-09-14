Yunanistan'da 6 kişi öldürülmüştü: Türk mafyası taşeron iddiası

Yayınlanma: 14.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.09.2023 - 03:07

Yunanistan’ın başkenti Atina’da altı Türk vatandaşının mafya hesaplaşması olduğu iddia edilen bir olayda öldürülmesinin yankıları sürüyor. Öldürülenlerin Barış Boyun adlı kişinin kurduğu suç örgütüne mensup olduğu iddia edilmişti.

(Murat Bakan)

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye’deki mafya gruplarının uluslararası mafya gruplarının taşeronu olduğunu söyledi.

Bakan şöyle konuştu:

“Motokuryeleri infazcı olarak kullanan gruplardan bahsediyoruz. Bunlardan biri adı sıkça geçen Barış Boyun. Bu ismin Sırp mafya gruplarının infazlarında taşeron olarak kullanıldığı söylendi. Ağustosta polisimiz Hakan Telli şehit edildi. Bu da yine daha önce ismini duymadığımız Anucur isimli çeteye yapılan baskında oldu. Bu çeteye üye olduğu belirtilen bir şahıs İspanya’nın bir köyünde öldürüldü. İtalya’da, Gürcistan’da, Fransa’da ve son olarak Yunanistan’da infazlar gerçekleşti. Suçla mücadelede sınıfta kalındığını, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde Türkiye’nin uyuşturucunun dağıtıldığı bir merkez haline geldiğini söylüyorum.”