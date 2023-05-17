Miçotakis: Mavi Vatan Doktrini, egemenlik haklarımızı ihlal ediyor

Yayınlanma: 17.05.2023 - 11:26

Güncelleme: 17.05.2023 - 11:26

Yunanistan'da genel seçimler öncesi Başbakan Kiryakos Miçotakis, gündeme ilişkin konuları Reuters'a değerlendirdi.

Miçotakis, Yunanistan-Türkiye ilişkilerine dikkat çekti.

Miçotakis, "Her zaman ilişkilerimizin çatışmacı olması için hiçbir neden olmadığını söyledim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrininin "son derece revizyonist" olduğunu savunan Miçotakis, bunun, "Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini" öne sürdü.

Miçoktais, "Benim ana görevim bu hakların savunulmasını sağlamaktır" diye konuştu.

Türkiye ile olumlu ilişkiler isteyen Miçotakis, "Aynı zamanda Türkiye'ye her zaman dostluk elimi uzatacağım" dedi.