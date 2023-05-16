Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Çavuşoğlu ile yaşadığı tartışmayı ilk kez anlattı

Yayınlanma: 16.05.2023 - 15:45

Güncelleme: 16.05.2023 - 16:04

15 Nisan 2021'de Ankara'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın basın toplantısı sırasında yaşadığı gerginliğin detayları ortaya çıktı.

Nikos Dendias, yaklaşık iki yılı aşkın süre önce yaşanan gerginlik hakkında Yunan gazeteci Yannis Sarakatsanis'e konuştu.

Dendias, kameraların önünde yaşanan gergin durumu "dehşet" olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASINI HEDEF ALDI

Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını "yasadışı" olarak niteleyen Dendias, "Kendilerine ait olmayanı paylaştılar, neydi bu? Bizim Münhasır ekonomik bölgemiz.... Mısır ile yaptığımız anlaşma ile neyin kime ait olduğunu açıkça ortaya koyduk. Herkesle anlaşabileceğimizi gösterdik, geriye Türkiye kalıyor. Biz arkadaşız ve tartıştık" diye konuştu.

"İLK 20 DAKİKA BUZ GİBİYDİ"

Dendias, Çavuşoğlu ile tartışmasını şu şekilde anlattı:

"Ankara'da tartıştık. Benim yanımdaki masaya oturmaya zorlandığında atmosfer dehşet vericiydi, ilk 20 dakika buz gibiydi, kimse konuşmuyordu. Ama tahammül edilemeyecek bir şey hakkında tartıştık. Sırf arkadaşınızın misafirisiniz diye uluslararası hukuka tamamen aykırı iddiaları duyup sessiz kalamazsınız. Böyle şeyler olmaz."

"İKİ ÜLKE OLARAK ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİK"

Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Dendias, şunları kaydetti:

"Zor zamanlar geçirdik. Yunanistan ve Türkiye'nin ortak çıkarları var. Eğer Türkiye, Yunanistan'la olan anlaşmazlığını çözmenin kendi çıkarına da olduğunu, emperyal, geri kalmış bir Türkiye'nin değil, Avrupalı, demokratik, zengin bir Türkiye'nin çıkarına olduğunu anlarsa, o zaman bir çözüm bulabiliriz."

NE OLMUŞTU?

Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkileri düzeltmek amacıyla 15 Nisan 2021'de Ankara'da bir araya gelen Çavuşoğlu ile Dendias arasında basın toplantısında gerginlik yaşanmıştı.

Dendias, Türkiye’nin "Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal etmeye devam etmesi halinde AB yaptırımlarına maruz kalacağı" yönünde konuşması üzerine Çavuşoğlu tepki göstermişti.

Çavuşoğlu, Dendias'a "Ben Yunanistan'ı itham edici bir konuşma yapmadım. Ama siz basının önünde ülkemi ve milletimi itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız. Türkiye kimsenin egemenlik hakkını ihlal etmedi. Gerginliği sürdürürseniz biz de sürdürürüz" yanıtını vermişti.

Yaşanan gerginliğin ardından Atina'dan "olumlu gündem" oluşturma açıklaması gelmişti.