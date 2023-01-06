Miçotakis, Türkiye'ye mesaj gönderdi: Verimli müzakereler yürütmeye çağırıyorum

06 Ocak 2023 Cuma, 14:24

Yunanistan, Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını Ege Denizi'nde sürdürmeye devam ediyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, EGAYDAAK kapsamında yer alan Girit'in güneyindeki Gavdos (Gavda) Adası'nı ziyaret etti.

Kiryakos Miçotakis, adada konuşlanan askeri karakolu da ziyaret ederek, askeri birlikleri denetledi.

Miçotakis, adayı ziyaret esnasında yaptığı konuşmada Türkiye'ye yönelik mesajlar gönderdi.

“VERİMLİ MÜZAKERELER YÜRÜTMEYE ÇAĞIRIYORUM”

Türkiye'nin adını anmadan üstü kapalı mesaj gönderen Miçotakis, “Komşu devletleri, Yunanistan ile verimli müzakereler yürütmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Miçotakis, “Yunanistan, gaz yataklarının sorgulanmasına ilişkin hiçbir iddiayı kabul etmeyecek. Egemenlik haklarımızın nasıl kullanacağına ilişkin tavsiyeleri de kabul etmiyoruz” dedi.

Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşmalarına değinen Miçotakis, “Mısır ile yaptığımız gibi Libya ile de aynısını yapabiliriz” diye konuştu.