Miçotakis'ten Erdoğan'a 'Kıbrıs' yanıtı: Washington zirvesini hatırlattı

Yayınlanma: 21.07.2024 - 12:46

Güncelleme: 21.07.2024 - 12:46

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, haftalık basın toplantısında konuştu.

Miçotakis, "Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm bulunması için görüşmelerin başlaması umudunu" dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Washington'daki NATO Zirvesi'nde görüşmesini hatırlatan Miçotakis, "Ona da söylediğim gibi, 74 trajedisinden elli yıl sonra AB üyesi bir ülke olan Kıbrıs'ın bölünmüş kalması düşünülemez" ifadelerini kullandı

Miçotaki, "Dileğimiz ve umudumuz, iki toplumun bu yeni fırsatı değerlendirerek, BM kararları çerçevesinde, tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası kişiliği tanıyan herhangi bir anlaşmanın dokunulmazlığı koşuluyla bir çözüm bulmak üzere masaya oturmalarıdır" diye ekledi.

Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin çözüm girişimlerine Yunanistan'ın destekte ve yardımda bulunacağını kaydetti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama programına katılmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da konuşan Erdoğan, "Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. Müzakerelere yıllar önce İsviçre’de bıraktığımız yerden devam edelim demenin kimseye faydası yoktur. Kıbrıs’ta kalıcı barışı sağlamaya hazırız" diye konuştu.

Daha sonra KKTC dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kıbrıs davasının sadece bizim değil, 85 milyonun davası olduğu anlaşılmıştır. Şunun bir defa anlaşılması gerekir. Ada'nın asli unsuru olan Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak görmeye ve göstermeye kimsenin gücü yetmez. Her iki tarafın masaya eşit oturup eşit kalktığı bir denklem kurulmadan yeni bir müzakere sürecinin başlamasını açıkçası mümkün görmüyoruz" ifadelerini kullandı.