Miçotakis'ten Erdoğan'a yanıt: Bizde de enflasyon yüzde 85 olsa...

04 Kasım 2022 Cuma, 09:29

Türkiye ve Yunanistan arasındak yüksek tansiyon devam ederken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Erdoğan hükümetinin, halkın dikkatini ekonomiden uzağa çekmeye çalıştığını ifade etti.

Greekcitytimes'ın haberine göre, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşen Batı Balkan Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulunan Miçotakis, "Eğer Yunanistan'da enflasyon yüzde 85 olsaydı ben de konuyu değiştirmeye çalışırdım" dedi.

Ankara'nın Atina'ya yönelik açıklamaları sorulduğunda da Miçotakis, "Eğer Türk yetkililer her Yunanistan'ı provoke ettiğinde cevap verseydim başka şeye zamanımın kalacağını zannetmiyorum" diye konuştu.

"Daha önce de söylediğim gibi, bir yere varmayacak tartışmalara girmeyeceğiz" diyen Miçotakis, "Yunanistan'ın duruşu çok nettir, buna ekleyecek bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün, ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, enflasyon (TÜFE) aylık bazda yüzde 3.54, yıllık bazda ise yüzde 85.51 olarak gerçekleşti.