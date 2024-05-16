Miçotakis'ten Türkiye'ye 'deniz parkı' yanıtı: 'Gizli saklı bir şey yok...'

Yayınlanma: 16.05.2024 - 13:50

Güncelleme: 16.05.2024 - 13:50

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ziyaretine ilişkin SKAİ TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kiryakos Miçotakis, son 15 ay içerisinde Yunan-Türk ilişkilerinde önemli bir gelişme kaydedildiğini belirterek, Ege Denizi'nde iki ülke arasında sıfır sorun yaşandığını söyledi.

Miçotakis, "Ege'de gerginlik olmamasının yanı sıra, mülteci/göçmen meselesinde işbirliğimizde son derece sınırlı akışlarla önemli ilerleme kaydettik, Türkiye ile iyi bir işbirliği içindeyiz. Parmağımız tetikte olmadan da aynı fikirde olmadığımız konusunda anlaşabiliriz. Geçmişte, Türkiye Yunanistan'la, Erdoğan da benimle konuşmak istemediğini söylemişti" dedi.

Miçotakis, "Yunanistan'ın ulusal egemenliğini kullanma konusunda kimsenin fikrini sormadığını" belirterek, "Deniz parkları söz konusu olduğunda, mesele Türkiye ile ilgili değildir. Zakintos'ta Alonissos deniz parkımız var. Gizli saklı bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile tek anlaşmazlığın MEB ve kıta sahanlığının sınırlandırılması" olduğunu savunan Miçotakis, şunları kaydetti:

"(Ankara ziyaretinden dolayı) Muhalefet aniden ucuz vatanseverlik bayrağı açtı, oysa geçmişte ertesi gün için sonuçlarını düşünmeden Türk-Yunan diyaloğundan yana olduklarını hatırlıyorum. Benim için kolay olan, tırnak içinde 'gururlu dış politika'. Yunanistan, bu ziyaretten hiçbir şekilde zarar görmedi ve Türkiye karşısında net pozisyonlarımızı dile getirdik. Dış politika ciddiyet ister."

BAKAN FİDAN'DAN 'DENİZ PARKI PROJESİ'NE TEPKİ

Miçotakis ile görüşmelerde Türkiye’nin deniz parkı projesi konusunda çekincelerini ilettiklerini belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu projenin “masum bir çevreci proje” olmadığını dile getirmişti.

Fidan, “Deniz parkı konusundaki çekincelerimizi düşüncelerimizle kayda geçirdik. Bunları ifade ettik. Bunların bizim gözümüzde masum bir çevreci proje değil, ilerletilirse bizim için sıkıntılı olan, kırmızı çizgi olan, özellikle kıta sahanlığıyla ilgili konulara gireceğini, bunu kabul etmeyeceğimizi söyledik. Bu sorunların çözülmeden karşılıklı tek taraflı adımların atılmaması konusunda da bir prensip anlayışı oldu her iki tarafta karşılıklı adım atılmaması ve var olan sorunların ne kadar zor olursa olsun üzerinde tartışılması çözüm arayışı içinde olmamız gerektiği konusunda şu anda mutabıklar. İyi niyet ve siyasi irade ortada çabalarımızı sürdürüyoruz” demişti.