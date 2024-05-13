Yunanistan'ın geri ittiği 24 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk karasularına geri ittiği can salındaki, aralarında çocukların da olduğu 24 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 8 Mayıs'ta, saat 10.20'de aldıkları, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye 'TCSG-28' Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk karasularına geri ittiği can salındaki, aralarında çocukların da olduğu toplam 24 kaçak göçmeni kurtardı.
Göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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