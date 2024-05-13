Yunanistan'ın geri ittiği 24 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk karasularına geri ittiği can salındaki, aralarında çocukların da olduğu 24 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

DHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 12:20
Yunanistan'ın geri ittiği 24 kaçak göçmen kurtarıldı
Abone Ol google-news

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 8 Mayıs'ta, saat 10.20'de aldıkları, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 

Bölgeye 'TCSG-28' Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk karasularına geri ittiği can salındaki, aralarında çocukların da olduğu toplam 24 kaçak göçmeni kurtardı. 

Göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


çanakkale haberleri Yunanistan haberleri göçmen haberleri

İlgili Haberler

Ayvacık açıklarında 38 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında 38 kaçak göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 74 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında 74 kaçak göçmen yakalandı
TIR’da uyuşturucu ile 17 kaçak göçmen yakalandı: Şoför tutuklandı

TIR’da uyuşturucu ile 17 kaçak göçmen yakalandı: Şoför tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara'da 'komiser yardımcısı' dehşeti: Eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti

Ankara'da 'komiser yardımcısı' dehşeti: Eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti
Galatasaray derbi maçına lider gidiyor! Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray

Galatasaray derbi maçına lider gidiyor! Fatih Karagümrük 2-3 Galatasaray
Varşova’da AVM yangınında bin 348 dükkan küle döndü

Varşova’da AVM yangınında bin 348 dükkan küle döndü
Borsa haftaya 0,32 puan yükselişle başladı

Borsa haftaya 0,32 puan yükselişle başladı
SGK Başuzmanı o tarihi işaret etti: Asgari ücret zammı için kulis bilgisi paylaştı

SGK Başuzmanı o tarihi işaret etti: Asgari ücret zammı için kulis bilgisi paylaştı
Fenerbahçe’den derbi öncesi 3 gollü galibiyet! Fenerbahçe 3-0 Kayserispor

Fenerbahçe’den derbi öncesi 3 gollü galibiyet! Fenerbahçe 3-0 Kayserispor
AKP eliyle torpil: İlan iptal edildi

AKP eliyle torpil: İlan iptal edildi
Zam yağmuru devam ediyor: Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar…

Zam yağmuru devam ediyor: Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar…