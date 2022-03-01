Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın acı günü: Oğlu yaşamını yitirdi

01 Mart 2022 Salı, 09:22

2014’ten beri Microsoft’un CEO’su olarak görev alan Satya Nadella’nın 26 yaşındaki oğlu Zain Nadella’nın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Satya Nadella'nın, serebral palsi hastalığıyla dünyaya gelen oğlunun ölüm haberini yönetici ekibiyle paylaştığı ve bir süre görev almayacağı belirtildi.

OĞLU GİBİ SAĞLIK SORUNU YAŞAYANLAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA KATKI SAĞLAMIŞTI

Göreve geldiği günden beri Microsoft ürünlerinin tasarımlarını engelli bireyler için geliştirmeye ağırlık vermişti. Sözcü'de yer alan habere göre, Nadella son yıllarda oğlu gibi sağlık sorunları yaşayanlar için bilimsel araştırmalara katkı sağlamıştı.

"NEŞE İLE HATIRLANACAK"

Seattle Beyin Araştırmaları Merkezi’nin CEO’su Jeff Sperring, “Zain her zaman harika müzik zevki, kocaman gülümsemesi ve ailesine ve sevdiklerine getirdiği neşe ile hatırlanacak” dedi.