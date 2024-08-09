Microsoft'tan İran'a suçlama: 'Seçimlere müdahale etmek için...'

Yayınlanma: 09.08.2024 - 11:26

Güncelleme: 09.08.2024 - 11:26

Microsoft, İran bağlantılı olduğu iddia edilen hacker gruplarının yaklaşan ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmek için sahte haber sitelerini kullandığını, İran'ın daha önce reddettiği benzer iddiaların firmanın web sitesinde yer aldığını savundu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Bugün, İran'ın bu yılki ABD başkanlık seçimlerini etkileme niyetine giderek daha fazla işaret eden, takip ettiğimiz faaliyetlere ilişkin verileri paylaşıyoruz" denildi.

Microsoft, İran bağlantılı bilgisayar korsanlığı gruplarının seçimi etkileyen konularla ilgili güncel eğilimleri takip ettiğini ve özellikle kararsız eyaletler olarak adlandırılan bölgelerde Amerikan kamuoyunu etkilemeye yönelik mesajlar yaydığını iddia ediyor.

Şirkete göre ikinci olarak, seçimleri daha fazla etkilemek için seçim kampanyaları hakkında bilgi toplama operasyonları yürütüyorlar.

Microsoft, bilgisayar korsanlarının Amerikalılar için önemli konularda materyaller yayınladıkları sahte web siteleri oluşturduklarını ve metin yazmak için yapay zeka teknolojilerini kullandıklarını ileri sürüyor.

Şirket, eski bir yetkilinin hacklenen mailinin yardımıyla, bilgisayar korsanlarının üst düzey Amerikalı kişilere ağ üzerindeki faaliyetleri hakkında bilgi çaldıkları bağlantılar gönderdiklerini öne sürdü.

Şirketin raporunda, örneğin, bilgisayar korsanlarının daha sonra ABD'nin adı açıklanmayan "eski bir başkan adayının" e-postasına girmeye çalıştıkları belirtildi.

Raporda ayrıca, ele geçirilen hesaplar aracılığıyla bilgisayar korsanlarının savunma, ABD uyduları ve sağlık sektörleri hakkında da bilgi topladığı belirtildi.



Temmuz ayı sonunda İran'ın BM misyonu ABD istihbaratının Tahran'ın yaklaşan devlet seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialarını reddetti.

