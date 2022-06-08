Midilli’de Türk yelkenlisindeki Atatürk fotoğrafına müdahale

08 Haziran 2022 Çarşamba, 14:48

Ege'deki Midilli Adası'nda dün öğleden sonra meydana gelen olayda Midilli Limanı'na demirleyen bir yelkenli tekne sahibinin teknenin direğine Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin bulunduğu bayrağı çekmesi üzerine Yunan sahil güvenliği harekete geçti.

MİDİLLİ YELKEN KULÜBÜ BAŞKANI ŞİKAYET ETTİ

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, Midilli Adası'nda yayın yapan medyanın geniş yer verdiği olayda LOIATH (Midilli Offshore Yelken Kulübü) Başkanı Nikos Tallas , sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, yelkenliden ilgili görüntüleri yayınlayarak Yunan sahil güvenliğinin tekneye derhal müdahale etmesi önerisinde bulundu.

ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFINI HAZMEDEMEDİLER

Nefes isimli yaklaşık 16 metrelik sailing tipi yelkenli tekneye gelen Yunan sahil güvenlik ekipleri teknenin kaptanı ve mürettebatına seyir kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle Atatürk bayrağının hemen indirilmesini istedi.

Midilli Yelken Kulübü Başkanı Nikos Tallas daha sonra ise “Hiçbir şeyi kaçırmayan sahil güvenlik personeline teşekkür ediyoruz, aferin onlara” mesajı yayınladı.