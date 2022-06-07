Atatürk Havalimanı'ndaki cihazlar geçen yıl Gaziantep Havalimanı'na taşınmış

07 Haziran 2022 Salı, 08:23

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı rapora göre, tüm itirazlara rağmen kapatılmasının ardından Atatürk Havalimanı’ndaki cihazlar atıl kaldı. DHMİ Genel Müdürlüğü de geçen yıl Atatürk Havalimanı’ndaki cihazları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Aralık 2021’de açılışını yaptığı Gaziantep Havalimanı’nın yeni terminal binasına taşıdı.

CİHAZLAR VE KÖPRÜLER

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Raporda, Atatürk Havalimanı’ndan sökülerek Gaziantep Havalimanı’na taşınan ve kurulan cihazlara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

Gaziantep Havalimanı’nın yeni terminal binasına İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar C Terminali’nde bulunan bagaj taşıma sistemleri taşındı. Bagaj taşıma sistemleri, eksik kalan kısımların temin edilmesiyle, kontrol ve muayene kabul işlemleri yapılarak hizmete alınmıştır.

İki adet EDS tomografi cihazı ve iki adet patlayıcı iz dedektörünün kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilmek amacıyla Gaziantep Havalimanı yeni terminal binasına sevk işlemleri gerçekleştirildi. Cihazlar yeni terminal binasında kullanılmaya başlanmıştır.

Atatürk Havalimanı’nda bulunan 6 adet yolcu köprüsü ve ekipmanları, ihtiyaç duyulan bakım-onarımları yapılarak Gaziantep Havalimanı’na taşınarak hizmete alınmıştır.

Raporun “İstanbul Atatürk Havalimanı cihazlarının sevkiyatları” başlıklı bölümünde de şöyle denildi:

“Atatürk Havalimanı’nın ticari yolcu trafiğine kapanması sebebiyle, havalimanında mevcut bulunan güvenlik sistem ve cihazları ihtiyaç duyulan diğer havalimanlarımızda değerlendirilmektedir. Bahse konu sistem ve cihazların büyük bir kısmının ilgili havalimanlarına gönderimi tamamlanmıştır. Talimat verilen cihazlardan kalanların ise sevkiyat çalışmaları devam etmektedir.

Öte yandan raporda, Atatürk Havalimanı’ndan bulunan toplam 29 adet elektronik baskülün Denizli Çardak Havalimanı ve Tokat Havalimanı’na gönderildiği ifade edildi.

TAM 827 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Atatürk Havalimanı’nın 2019 yılında kapatılmasına rağmen tam 827 personelin çalışmaya devam ettiği de açıklandı. DHMİ’nin raporunda Atatürk Havalimanı’nın personel durumuna ilişkin, “Havalimanları arasında en çok personel yoğunluğu 20 memur ve 807 sözleşmeli olmak üzere toplam 827 personel ile Atatürk Havalimanında bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, bir taraftan Atatürk Havalimanı’ndaki cihazlar atıl kaldığı gerekçesiyle taşınırken bir taraftan da cihazların yenilendiği ortaya çıktı. Raporda, “2021 Yılı Yatırım Programı’ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bulunan mobil X-Ray cihazının yenilenmesi için genel müdürlüğümüzce yetki verilmiş olup alım işlemleri havalimanı başmüdürlüğünce tamamlanmıştır” denildi.

64 MİLYAR TL ÇÖPE ATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çalışmasına göre, Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasıyla kamunun yaklaşık 64 milyar TL’lik yatırımı çöp oldu. Geçmişte büyük paralar harcanan uçak bakım tesisleri ise atıl kaldı.

Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi yapımı için 29 Nisan'da ihale düzenlendi ve ihalenin 2 milyar 127 milyon TL’ye Yapı ve Yapı şirketine verildiği açıklandı. Ardında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Mayıs’ta İlk Fidan Dikimi Töreni’ne katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen günlerde Atatürk Havalimanı’nın milyar dolarlık pistlerinin yıkımı görüntülenmişken, “Atatürk Havalimanı’nda yıkım yoktur, israf yoktur, heba edilmiş miras yoktur” ifadelerini kullandı.