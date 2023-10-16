Milletvekillerini taşıyan tren adresi şaşırdı

Avrupa Parlamentosu milletvekillerini taşıyan tren, Strazburg yerine yanlışlıkla Disneyland Paris'e gitti.

AA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 15:31
Milletvekillerini taşıyan tren adresi şaşırdı
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Belçika'nın başkenti Brüksel'den yola çıkan ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerini taşıyan hızlı tren, Fransa'nın Strazburg kenti yerine yanlışlıkla eğlence parkı Disneyland Paris'e ulaştı.

BFMTV kanalının haberine göre, bu sabah Brüksel'den yola çıkan hızlı trenin Strazburg'a varması gerekiyordu.

AP milletvekillerini taşıyan tren, Fransa'da Roissy-Charles-de-Gaulle Garı noktasına vardığında yanlış bir hatta yönlendirildi.

Tren, AP milletvekillerini Strazburg yerine yanlışlıkla 400 kilometre uzaklıktaki Disneyland Paris'e ulaştırdı.

Fransız demir yolu şirketi SNCF'ten yapılan açıklamaya göre, AP milletvekillerini taşıyan trenin 45 dakika gecikmeyle Strazburg istikametine gittiği belirtildi.

AP'deki Hollandalı milletvekili Samira Rafaela X sosyal medya platformunda, bir gazetecinin "Yanlışlıkla Disneyland'a gönderilen AP treninde kim var? Bana ulaşın" paylaşımını alıntılayarak "Disneyland takımı" yazısıyla trendeki bir fotoğrafını paylaştı.

Trendeki milletvekilleri, Strazburg'da bulunan AP binasındaki Genel Kurul'a katılacak.


Avrupa Parlamentosu disneyland paris

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