Milli atıcı Yusuf Dikeç dış basında: 'Neden ekipman kullanmıyor?'

Yayınlanma: 03.08.2024 - 16:06

Güncelleme: 03.08.2024 - 16:06

"Olimpiyat Oyunları başlayana kadar kimin beklenmedik bir yıldız olarak ortaya çıkacağını asla bilemezsiniz ve insanlar, hiçbir ekipmanı olmadan ortaya çıkan ve gümüş madalya kazanan bu Türk atıcıyı kesinlikle çok seviyorlar..."

Avrupa basını bu sözlerle anons etti milli atıcı Yusuf Dikeç'i. Sosyal medyada 'gizli bir tetikçi olduğuna dair' komik spekülasyonlar da yapıldı.

Diğerleri oldukça şık ekipmanlar giyerken, Olimpiyat etkinliğine gözlük ve tişörtle geldiği için 'auranın tanımı' olarak adlandırıldı.

LadBible, bir uzmana, ekipman eksikliğinin ne anlama geldiğini sordu; aldığı yanıt şuydu: "Görünüşe göre adam 'sevimli bir adam' ve aynı zamanda ekipman olmadan nişan alıp iki gözü açık ateş edebildiği için de 'gerçekten etkileyici' bir atıcı."

NEDEN EKİPMAN KULLANMIYOR?

Gümüş madalyayı aldıktan sonra Türkiye'ye dönen 51 yaşındaki Dikeç, basına demecinde, rakiplerinin birçoğunun kullandığı bazı teçhizatları neden kullanmadığını açıkladı.

Dikeç şu ifadeleri kullandı:

"Görünüşümüz rahat olabilir ama içimizde fırtınalar kopuyor. Yüreğimiz patlayacak gibi oluyor. Bunu hissettirmemeye çalışıyoruz. İki göz açık attığım için ekipmanla çok fazla rahat edemiyorum. İnsanın kendi yeteneğini ön plana çıkarması gerekiyor. Ben bu inançtayım. Dünya basınının konuşması bizi de mutlu ve motive ediyor. Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Şaşırdım. Bu sene kotayı biraz geç almıştım. 2024'te ilk 5 veya 7'nin içindeydim. Kotadan sonra madalya aldık. Bu madalyayı 85 milyon adına, Türkiye adına aldık. Bu, bir ekip işi. Tiyatro gibi herkesin bir rolü var. Rolünü iyi oynadığın zaman sonuçta ortaya güzel bir şey çıkıyor. Elimizden geleni yaptık ve ortaya bir başarı çıktı."

Olimpiyat altını bu kez elinden kaçmış olsa da Yusuf Dikeç, daha önce Uluslararası Atıcılık Sporu Federasyonu (ISSF) Dünya Şampiyonası, ISSF Dünya Kupası ve Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda birçok altın madalya kazandı ve yakın gelecekte bir çok başarıya daha imza atmayı vaat ediyor.

YUSUF DİKEÇ KİMDİR?

Yusuf Dikeç, 1 Ocak 1973, Göksun, Kahramanmaraş doğumlu Türk emekli astsubay ve atıcılık sporcusudur.

Tabanca kategorilerinde yarışmaktadır. Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdürmektedir.

Dikeç, 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 10 m havalı tabanca ve 50 m tabanca dallarında ülkesini temsil etti. Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda ise bir altın ve bir gümüş madalya kazanmayı başardı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda da yer alan Dikeç, 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22. oldu ve elemelerde mücadeleye veda etti.

2024 Yaz Olimpiyatları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte, karma 10 m havalı tabancada finalde 2. olarak Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyası olan gümüş madalya kazandı.

Yusuf Dikeç, Olimpiyat resmi sayfasında yer alan hayat felsefesinde "Başarı elleriniz cebinizdeyken gelmez" ifadelerini kullanmıştır.