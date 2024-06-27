Yusuf Dikeç, Paris 2024 kotası aldı

Milli atıcı Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

AA
Yayınlanma: 27.06.2024 - 20:58
Yusuf Dikeç, Paris 2024 kotası aldı
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Milli atıcı Yusuf Dikeç, Paris 2024 kotası aldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, ISSF Olimpik Sıralama Listesi doğrultusunda milli sporcunun Paris 2024 kotası aldığı kaydedildi.

Bu başarıyla birlikte Türk atıcılığının Paris 2024'teki kota sayısı 7'ye yükseldi. Tarihinin en fazla katılımıyla olimpiyatta yer alacak Türk atıcılığını, Paris'te Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Şimal Yılmaz, Şevval İlayda Tarhan, Oğuzhan Tüzün, Rümeysa Pelin Kaya ve Sena Can temsil edecek.


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