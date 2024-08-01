Yusuf Dikeç kimdir? Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli? 10 metre havalı tabancada gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in kariyeri
Atıcılık sporcusu olan Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabancada Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazandı. Peki, Yusuf Dikeç kimdir? Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli? 0 metre havalı tabancada gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in kariyeri...
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takım'da Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, elemelerde 582 puanla 1. olarak finale yükseldi. Yusuf Dikeç, gümüş madalya aldı. Peki, Yusuf Dikeç kimdir? Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli? 0 metre havalı tabancada gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in kariyeri...
YUSUF DİKEÇ KİMDİR?
Yusuf Dikeç, 1 Ocak 1973 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dünyaya geldi. Atıcılık sporcusudur. Tabanca kategorilerinde yarışmaktadır.
Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdürmektedir. Dikeç 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 10 m havalı tabanca ve 50 m tabanca dallarında ülkesini temsil etti.
Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda ise bir altın ve bir gümüş madalya kazanmayı başardı.
2016 Yaz Olimpiyatları'nda da yer alan eden Dikeç, 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22. oldu ve elemelerde mücadeleye veda etti.
Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde bir askerdir.
2024 Paris Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabancada Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanmıştır.
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