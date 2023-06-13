Milli marşa yeniden eklendi: 'Ey Fransa...'

Cezayir Milli Marşı’ndan 1986’da çıkarılan “Ey Fransa, bugün hesap günüdür” kısmının yeniden marşa eklenmesine karar verildi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2023 - 11:30
Milli marşa yeniden eklendi: 'Ey Fransa...'
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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Fransa ile ters düşmemek için Cezayir milli marşından kaldırılan bölümün yeniden eklenmesine karar verdi.

The New Arab haber sitesinin Cezayir resmi gazetesinden aktardığı haberde, milli marşın anma törenleri, kutlamalar ve diğer etkinlikler de dahil olmak üzere resmi etkinliklerde "tam haliyle" icra edilmesi gerektiği belirtildi.

Ülkede yaşanan petrol krizi nedeniyle Cezayir Milli Marşı "Kassaman" (Andımız)'dan kaldırılan bölümde şu ifadeler yer alıyor: 

"Ey Fransa, sitem zamanı sona erdi. Ve biz onu bir kitabın sona erdiği gibi sona erdirdik. Ey Fransa, bugün hesaplaşma günüdür, öyleyse cevabımızı almaya hazırlan!"

Cezayir kaynaklarına göre, Cezayir Milli Marşı, 1955 yılında M'zab doğumlu Cezayirli şair Müfdi Zekeriya tarafından Fransız Sömürge Kuvvetlerince cezaevine atıldıktan sonra koğuşun duvarlarına kanıyla yazıldı. Bestesi ise Mısırlı müzisyen Muhammed Fevzi tarafından 1963 yılında yapıldı.


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