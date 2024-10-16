Milton Kasırgası sırasında ormanda 10 gün geçiren çocuk, köpeği sayesinde bulundu

Yayınlanma: 16.10.2024 - 11:25

Güncelleme: 16.10.2024 - 11:25

Meksika'nın güneyindeki Palizada yaşayan Joel del Carmen Acosta Orama, 10 gün önce evinden kaybolmuştu.

Ormanda kaybolmadan önce en son köpekleriyle oynarken görülen Orama'ya yönelik, yetkililer tarafından bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Kurtarma operasyonunda Orama ile evcil hayvanlarına ait olduğu düşünülen ayak izleri ve pati izleri tespit edildi.

Milton Kasırgası'nın bölgeyi etkileyerek, çocuğu tehlikeye atması ve kurtarma ekipleri tarafından çocuğun izini sürmek için kullanılan kanıtları yok etmesi endişeleri arttırdı.

Çocuğun kaybolduğu ormanın timsahlara ve zehirli sürüngenlere de ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Orama'nın, 9 Ekim'de kaybolmasından günler sonra köpeklerden birinin çiftliğe geri döndüğü ve pati izleri sayesinde Orama'ya kadar takip edildiği bildirildi.

11 Ekim'de polisin “mucize” olarak nitelendirdiği bir şekilde bulunan Orama'ya, 10 gün boyunca vahşi doğada nasıl hayatta kaldığı sorulduğunda, “geceleri yıldızları takip ettiğini ve su birikintilerinden ve derelerden su içtiğini” söyledi.

“HAYATTA KALMASI ÇOK ŞAŞIRTICI”

Polis sözcüsü Rafael Miranda Ortiz, “Orama, kasırganın ortasında evini terk etti, hayatta kalması çok şaşırtıcı. Artık önüne çıkan her türlü zorlukla yüzleşebilecek” dedi.

Orama'yı ararken ormanda yaklaşık 50 kilometre yürüyen kurtarma ekipleri, çocuğun şiddetli su kaybı ve yetersiz beslenmeden olumsuz etkilendiğini söyledi.

“Mucizevi” keşfin görüntüleri, Orama'nın yeşil bir tişört ve şortla yalınayak ayakta güçsüz bir şekilde durduğunu gösterdi.

Milton Kasırgası en az 14 kişinin ölümüne neden olurken, yüzlerce kişi de sel suları ve enkaz altından kurtarılmak zorunda kaldı.

Saatte 290 kilometreye ulaşan rüzgârlar da 3,4 milyondan fazla insanı elektriksiz bıraktı.