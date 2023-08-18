Milyonlarca Amerikalı içme suyundaki zehirli kimyasal maddelerden etkilendi

Yayınlanma: 18.08.2023 - 15:12

Güncelleme: 18.08.2023 - 15:13

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından açıklanan test verilerine göre, ABD'nin dört bir yanına yayılmış yüzlerce toplulukta milyonlarca Amerikalı tarafından tüketilen içme suyu tehlikeli seviyelerde zehirli kimyasallarla kirlenmiş durumda.

Verilere göre, Pensilvanya'dan Kaliforniya'ya kadar küçük kasabalardan büyük şehirlere hizmet veren içme suyu sistemlerinin ölçülebilir seviyelerde "sonsuz kimyasallar" içeriyor.

Washington DC merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Çevre Çalışma Grubu (EWG) tarafından EPA'nın yeni verilerinin analizine göre 26 milyon kadar Amerikalının suyu kirlenmiş durumda.

Çalışmalar sonucunda sulardaki kimyasal maddelerin çeşitli kanserler, bağışıklık yetersizlikleri, üreme zararları ve çocuklarda gelişimsel etkiye neden olacağı ortaya çıktı.

Araştırmaların, neredeyse tüm ABD halkının vücutlarında bir miktar perflorooktanoik asit (PFOA), perflorooktan sülfonat (PFOS) ve per-polifloroalkil maddeler (PFAS) olarak bilinen benzer kimyasalların dolaştığını gösterdiği kaydedildi.

Verilere göre, 220 su sisteminde içme sularında bir miktar PFOA, PFOS veya her iki kimyasalın da bulunduğu tespit edilmiştir. Bunun, yaklaşık her 10 içme suyu sisteminden birinin, sonsuza kadar tehlikeli olarak bilinen bu iki kimyasalı içerdiği anlamına geldiği bildirildi.