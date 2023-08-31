Milyonlarca arı, otoyolu kapattı: Sürücüler ve yayalar bölgeden uzaklaştırıldı
Kanada'da yer alan Ontario eyâletinin başkenti Toronto'da seyir halindeki bir kamyonun içinde yaklaşık beş milyon arıyı taşıyan kovan kasalarının yola fırlaması sonucu bölgede panik havası oluştu.
Kanada'nın Toronto kentinde seyir halindeki bir kamyonun içindeki yaklaşık beş milyon arıyı taşıyan kovan kasaları, yola fırladı.
Olay yerine gelen polis, kasaların yola dökülmesinin ardından sürücüleri geçerken camlarını kapatmaları ve yayaları da bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.
CBC News'e konuşan Polis memuru Ryan Anderson, "Olayın tam olarak nasıl ve ne şekilde gerçekleştiğinden emin değiliz, ancak bir noktada içinde arı ya da arı kovanı bulunan kutular römorktan kayarak yola dökülmüş" dedi.
Anderson, "Kasalar kelimenin tam anlamıyla yolun üzerindeydi ve arı sürüleri etrafta uçuşuyordu. Olay yerine ilk gelen arıcı, görünüşe göre birkaç kez sokulmuş" diye ekledi.
Polisin duyuru yapmasından yaklaşık bir saat sonra birkaç arıcı polis ile iletişime geçerek, yardım teklifinde bulundu.
Arıcıların olay yerine gelerek polise yardım etmesinin ardından beş milyon arının çoğunun güvenli bir şekilde toplandığı ve kasaların götürüldüğü kaydedildi.
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