Milyonlarca balık nehrin kıyısına vurdu

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 10:55

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 10:55

Avustralya'nın bölgesel bir kasabasında yaşayanlar uyandıklarında nehirlerinde milyonlarca ölü balık buldular.

Büyük çaplı balık ölümleri ilk olarakYeni Güney Galler eyaletinde yer alan Menindee kasabasında rapor edildi.

Eyaletin nehir yönetimi, bunun Darling-Baaka nehrini etkileyen devam eden sıcak hava dalgasının bir sonucu olduğunu söyledi.

Bölge sakinleri bunun, sadece üç yıl önce önemli bir toplu balık ölümünün yaşandığı kasabayı vuran en büyük balık ölümü olayı olduğunu bildirdi.

Bölge havzasının aşırı hava olaylarına eğilimli olduğu ve hem yangınlara hem de kuraklıklara karşı savunmasız hale getiren oldukça değişken bir iklime sahip olduğu belirtildi.