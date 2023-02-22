Avustralya Başbakanı Albanese, AUKUS'un 'en büyük savunma atılımı' olduğunu söyledi

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 12:41

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 12:41

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, başkent Canberra'daki Avustralya Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı açıklamada, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile yapılan AUKUS anlaşmasına yönelik kamuoyundaki eleştirilere cevap verdi.

Avustralya'nın inşa edilmesi planlanan denizaltıları kullanma konusunda İngiltere ve ABD'nin onayı olmadan inisiyatif alamayacağı eleştirilerine dair Albanese, ülkesinin, denizaltılarının konuşlandırılması konusunda otoritesini ve egemenliğini koruyacağını belirtti.

Albanese, ülkesinin, tıpkı ABD ve İngiltere'nin egemenliğini koruması gibi kendi egemenliğini muhafaza edeceğini kaydetti.

"EN BÜYÜK SAVUNMA ATILIMI"

Avustralya Kraliyet Donanması'nın yenilenmesine katkı sunması öngörülen anlaşmanın ABD ve İngiltere'ye de denizaltıların ötesinde fayda sağlayacağını aktaran Albanese, "Şimdi bu (anlaşma) tarihimizin savunma kapasitesindeki en büyük atılımı olacak" ifadesini kullandı.

Anthony Albanese, AUKUS anlaşmasının nükleer denizaltılardan ve hatta teknoloji işbirliğinden daha fazla anlam taşıdığını söyleyerek, anlaşmanın "gelecekle" ilişkili olduğunu ve tarafların ortak değer ve çıkarlarını şekillendirdiğini aktardı.

Tarafların denizaltı inşası konusundaki işbirliğinin faydalarına odaklandığını dile getiren Albanese, anlaşmanın çok yönlü etkileri olduğunu kaydetti.

Albanese, ayrıca, Avustralya'nın savunma harcamalarının ilerleyen yıllarda artacağını bildirdi.