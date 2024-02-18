Milyonlarca liralık 'Pokemon' vurgunu: Yakalandılar

Japonya'da değeri 100 milyon Yen'i aşan oyun kartları çaldığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

AA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 10:19
Milyonlarca liralık 'Pokemon' vurgunu: Yakalandılar
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Japonya'da toplam değeri 100 milyon Yen'i (665 bin dolar) aşan ticari oyun kartları çaldığı gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Osaka kentinde Temmuz 2023'te 3 bin 800 ticari kartı çaldığı iddiasıyla bir süredir aranan şüpheliler yakalandı.

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Şahısların, Osaka'da özel mağazadan toplam değeri 100 milyon yeni aşan, çoğu Pokemon çizgi karakterli ticari kartlar çaldığından şüpheleniliyor.

Aleyhte deliller ile şüphelilerin savcılığa sevk edildiği kaydedilen haberde, çalınan bazı kartların değerinin 40 bin doları bulabildiği bildirildi.


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