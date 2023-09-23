Milyonlarca satılıyordu: Araştırma sonrası Amazon tüm ürünleri kaldırdı

Yayınlanma: 23.09.2023 - 13:22

Güncelleme: 23.09.2023 - 13:25

Amazon'da "nikotinsiz" olarak satılan elektronik sigaraların yüksek derecede bağımlılık yapan madde içerdiği Guardian tarafından yapılan bir araştırmayla tespit edildi.

Guardian, satıcıların sayfalarında nikotin içermedikleri belirtilen çevrimiçi pazardaki yedi ürünü test etti ve altısının uyarıcı içerdiği tespit edildi.

Bir tüketici, "sıfır nikotin" olarak tanıtılan elektronik sigaraların aslında bu maddeyi içerdiğine dair endişelerini Temmuz ve Ağustos aylarında müşteri hizmetleri aracılığıyla Amazon'a ilettiği, ancak Amazon'un bu kişiye doğrudan satıcıyla iletişime geçmesini söylediği belirtildi.

Vape'lerin altısı nikotin içermekle kalmayıp, bazılarında İngiltere'de yasal sınır olan 2 ml'nin üzerinde e-sıvı tankı vardı.

Amazon şimdi bir soruşturma için ürünleri kaldırdı ve politikalarını ihlal eden tüm üçüncü taraf satıcılara karşı yaptırım uygulayacağını söyledi.

The Guardian, yorumcuların yanlış tanımlandığını iddia ettiği yedi ürünü test etti ve yalnızca bir tanesi bağımlılık yapıcı kimyasallar içermediği sonucuna vardı.

Önde gelen çocuk doktorları ve konseylerin artan eylem çağrılarının ardından hükümetin tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklayıp yasaklamayacağı konusunda yakında bir açıklama yapılması bekleniyor.

Doktorlar, giderek artan sayıda gencin tek kullanımlık vape kullanması nedeniyle sağlık risklerinden endişe duyuyor.

Yerel yetkililer, lityum pil içeren ürünlerin çöpe atılmasıyla ortaya çıkan çevresel sorunlar konusunda alarm veriyor.