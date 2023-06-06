Yeni Zelanda'da elektronik sigaraya yeni düzenleme

Yayınlanma: 06.06.2023 - 11:45

Güncelleme: 06.06.2023 - 11:49

Pasifik ülkesi Yeni Zelanda, tütün mamülü karşıtı kampanyaları genişletmek amacıyla tek kullanımlık elektronik sigara kullanımını engellemek için önlemler açıkladı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)'ye üye 38 ülke arasında en düşük yetişkin sigara içme oranlarından birine sahip olmasına rağmen, 2025 yılına kadar "dumansız" olma hedefiyle gelecek nesillerin sigara içmesini yasakladı.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Dr. Ayesha Verrall, Ağustos ayından itibaren altı ay boyunca aşamalı olarak uygulanacak olan değişikliklerin, çok sayıda gencin elektronik sigara kullanması nedeniyle yapıldığını, ancak hükümetin bu cihazların sigaraya bir alternatif olarak sunulmasını istediğini söyledi.

Verrall yaptığı açıklamada, "Tütün ürünlerinin artık bağımlılık yapmadığı, cazip olmadığı ya da kolayca bulunamadığı bir gelecek yaratıyoruz ve aynı durumun elektronik sigara için de geçerli olması gerekiyor" dedi.

Reuters'ta yer alan habere göre, tütün mamülü satan dükkanların, okullardan en az 300 metre uzağında tutulacağını belirten Verrall, "Ayrıca elektronik sigaraların çocuklar ile gençlerin zihinlerinden ve erişim imkanlarından mümkün olduğunca uzak olmasını istiyoruz" ifadesinde bulundu.

Verrall, tek kullanımlık elektronik sigaralar için çocuk güvenlik mekanizmaları gerekeceği ve "Pamuk şeker" gibi cezbedici isimlere sahip olmasının yasaklanacağı, düz ambalajların düşünüldüğüne ilişkin "Bu, elektronik sigara şirketlerinin gençleri hedef alan kampanyalarını engellemenin bir başka yoludur" dedi.

Haberde ayrıca, "Yeni Zelanda'da satılan tüm elektronik sigaraların çıkarılabilir veya değiştirilebilir pillere sahip olması gerekecek. Bu da gençlerin tercih ettiği tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını engelleyecek" bilgisi yer aldı.