Minibüs park halindeki araca çarparak yayları ezdi: 2 ölü, 6 yaralı

Ürdün’ün başkenti Amman’da hızla gelen bir minibüs önce park halindeki araca çarptı, sonra kaldırımdaki yayaları ezdi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2023 - 09:48
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Ürdün’ün başkenti Amman’ın Wadi El-Seer bölgesinde seyir halindeki bir minibüs, yol kenarında park halinde olan araca çarptı.

Minibüs daha sonra kaldırımdaki yayaları ezerken, çevredekiler hemen yardıma koştu.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Feci kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla soruşturma başlatıldı.


Ürdün kaza Minibüs

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