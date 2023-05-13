Minibüs park halindeki araca çarparak yayları ezdi: 2 ölü, 6 yaralı
Ürdün’ün başkenti Amman’da hızla gelen bir minibüs önce park halindeki araca çarptı, sonra kaldırımdaki yayaları ezdi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Ürdün’ün başkenti Amman’ın Wadi El-Seer bölgesinde seyir halindeki bir minibüs, yol kenarında park halinde olan araca çarptı.
Minibüs daha sonra kaldırımdaki yayaları ezerken, çevredekiler hemen yardıma koştu.
O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Feci kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla soruşturma başlatıldı.
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