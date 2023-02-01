Milano metrosunda seks skandalı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 13:38

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 13:38

İtalyan basını, Milano jandarmasının, metro asansöründe seks yaparken suçüstü yakalanan 52 yaşındaki Ukraynalı bir kadın ile 19 yaşındaki Mısırlı bir erkeği gözaltına aldığını duyurdu.

JANDARMALAR TANIDI

Tgcom24'te yer alan habere göre, Loreto Meydanı ile aynı adı taşıyan istasyon platformunu birbirine bağlayan asansörün kapalı olduğunu gören metro personeli güvenlik güçlerini çağırdı.

Görevli istasyon personeliyle birlikte asansörün kapılarını açan jandarmalar, umuma açık alanda seks yapan çift ile karşılaştı.

Hem erkek hem de kadın, kamuya açık bir yerde uygunsuz davranışlarda bulunmaktan tutuklandı.

Her ikisinin de daha önce çeşitli suçlardan poliste kaydı olduğu belirlenen çiftin, Milano jandarması tarafından da tanındığı ortaya çıktı.

HAPİS CEZASI YOLDA

İtalyan Ceza Kanunu'na göre, kamuya açık bir yerde uygunsuz davranışlarda bulunmak "5 ila 30 bin avro" arasında para cezasıyla cezalandırılmakta.

Ancak Ekim ayında parlamentoya, bu tür suçlar için "3 aydan 3 yıla kadar değişen hapis cezası" öngören bir yasa tasarısı sunuldu.

Belgeyi imzalayan ilk milletvekili, şu anda Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisinden Edmondo Cirielli oldu.