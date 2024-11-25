Kızıldeniz'de turist teknesi battı: Çok sayıda kişi kayıp
Mısır'ın Kızıldeniz açıklarında bir turist teknesinin batmasının ardından bir düzineden fazla kişi kayboldu.
Mısırlı yetkililer, Mısır'ın Kızıldeniz açıklarında bir turist teknesinin batmasının ardından bir düzineden fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
"Sea Story" adlı tekne, farklı milletlerden 31 turist ve 14 mürettebat olmak üzere 45 kişi taşıyordu.
Kızıldeniz bölgesi valisi yaptığı açıklamada, yetkililerin hala kayıp olan 17 kişiyi aradığını ve 28 kişinin ise kurtarıldığını söyledi.
Gemi, sahil kasabası Marsa Alam yakınlarında battığında bir dalış gezisinin parçasıydı.
Yetkililer, Pazartesi günü yerel saatle 05.30'da bir yardım çağrısının alındığını söyledi.
Pazar günü Marsa Alam'daki Porto Ghalib'den kalkan teknenin, 29 Kasım'da Hurghada Marina'ya ulaşması planlanıyordu.
Yetkililer, hayatta kalanların bir kısmının helikopter kullanılarak kurtarıldığını kaydetti.
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