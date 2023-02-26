Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, büyük yıkıma ve çok sayıda can kaybına yol açan depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’yi ziyaret edecek.
Shoukry, yarın Adana'ya ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'na gidecek. Shoukry, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 27 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Konuk Bakanın, Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret etmesi ve Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AHBAP beklenen açıklamayı yaptı
- Hatay'da deprem
- Bahçeli, Beşiktaş'tan istifa etti
- Personele dava baskısı
- Murat Ağırel'den çadır skandalına ilişkin yeni açıklama
- En kindar 3 burç. Onlarla tartışmayın
- Kılıçdaroğlu'na tam yetki
- Kızılay şubesine yürümek istemişlerdi...
- Altılı Masa aday için bu üç ismi konuşmuş!
- İnönü'de 'Hükümet istifa' sesleri!