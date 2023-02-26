Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 22:42
Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, Türkiye'ye geliyor
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Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, büyük yıkıma ve çok sayıda can kaybına yol açan depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’yi ziyaret edecek.

Shoukry, yarın Adana'ya ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'na gidecek. Shoukry, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 27 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Konuk Bakanın, Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret etmesi ve Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.


Mısır Dışişleri bakanlığı Dışişleri Bakanı

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