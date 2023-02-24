Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya-Ukrayna savaşının 1'inci yılı açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıldönümünde, "Baştan beri reddettiğimiz bu savaşın, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tesis edecek şekilde sona ermesi için her türlü destek ve çabayı sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümü dolayısıyla bugün yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin savaşın sona ermesi için gösterdiği çabanın süreceği mesajını verdi.
Dışişleri’nin açıklaması şöyle:
"Tüm girişimlerimize rağmen, Ukrayna’da bundan tam bir yıl önce bugün başlayan savaş halen devam ediyor. Maalesef bu savaşın ağır maliyeti, sadece iki ülkede değil tüm dünyada olumsuz şekilde hissediliyor.
"ÇABALARA DESTEK OLUYORUZ"
Savaşın müzakereler yoluyla adil ve kalıcı bir şekilde bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini her platformda vurguluyoruz. İstanbul Tahıl Anlaşması dahil, benzer girişimlerle çözüme yönelik çabalara destek oluyoruz.
Baştan beri reddettiğimiz bu savaşın, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tesis edecek şekilde sona ermesi için her türlü destek ve çabayı sürdürmeye devam edeceğiz."
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu, Erdoğan'ın talimatına tepki gösterdi
- İşte AKP'nin seçim tuzağı
- 'Her seferinde Saray'dan biri arandı'
- TELE1’in kapatılmasında saklanan belge
- İzmir fay hatları nereden geçiyor?
- Özdağ'dan seçimle ilgili çarpıcı iddialar
- 'Fıs Fıs İsmail'in 'seçim' videosu gündem oldu
- Sansür dalgası gittikçe büyüyor
- Marmara Denizi'nde deprem
- Erdoğan’dan görevden alma ve atama kararları