Mısır’da çöken 13 katlı binada 1 ölü, 8 kayıp

Mısır’da çöken 13 katlı bir binada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişiden haber alınamıyor.

İHA
Yayınlanma: 27.06.2023 - 11:42
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Mısır’ın İskenderiye kentinin Sidi Bishr semtinde çöken 13 katlı bir binada bilanço netleşmeye başladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Hossam Abdel Ghaffar yaptığı açıklamada, binanın enkazından Sudan vatandaşı olan 1 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını aktararak, yaralı sayısının 8’e yükseldiğini ifade etti.

Enkazda arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, 8 kişiden haber alınamadığı açıklandı.

Binanın çöktüğü anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.


Mısır Bina kayıp

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