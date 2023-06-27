Mısır’da çöken 13 katlı binada 1 ölü, 8 kayıp
Mısır’da çöken 13 katlı bir binada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişiden haber alınamıyor.
Mısır’ın İskenderiye kentinin Sidi Bishr semtinde çöken 13 katlı bir binada bilanço netleşmeye başladı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Hossam Abdel Ghaffar yaptığı açıklamada, binanın enkazından Sudan vatandaşı olan 1 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını aktararak, yaralı sayısının 8’e yükseldiğini ifade etti.
Enkazda arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, 8 kişiden haber alınamadığı açıklandı.
Binanın çöktüğü anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Yanardağ'ın gözaltına alındığı anlar...
- Özgür Demirtaş doların varacağı yeri açıkladı
- Reuters: Savcılar, Bilal Erdoğan şikayetini inceliyor
- '1 Temmuz itibariyle Wagner varlığına son verecek'
- MasterChef All Star'ın yeni şefi Murat Bozok kimdir?
- Çok konuşulacak 'adaylık' açıklaması
- Çiğdem Mater 'tampon' talebine verilen cevabı aktardı
- MHP'den sürpriz 'HÜDA PAR' kararı
- Faslı yıldızın yeni adresi belli oluyor!
- Saray’ın yeni rotası...