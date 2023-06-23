Konya’da TİP’in binasında bulunan LGBT bayrakları Türk bayrağıyla kapatıldı
Konya'da Türkiye İşçi Partisi İl Örgütü'nün bulunduğu binaya LGBT bayrakları asıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde TİP’in astığı bayrağın üzerine Türk bayrağı açıldığı görüldü.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Konya İl Örgütü'nün bulunduğu binaya LGBT bayrakları asıldı. Partinin il teşkilatı 17 Haziran’da yaptığı paylaşımda Onur Haftası’na yönelik yapıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
“Lgbti+bireyler tüm haklarını alıncaya kadar mücadelemiz sürecek. Lgbti+hakları insan haklarıdır.”
Lgbti+bireyler tüm haklarını alıncaya kadar mücadelemiz sürecek.— Türkiye İşçi Partisi - Konya (@tipkonya) June 17, 2023
Lgbti+hakları insan haklarıdır.#Pride2023 #PrideMonth pic.twitter.com/ioiPFRk2OP
Daha sonra partinin paylaşımına gelen bir yanıtta söz konusu LGBT bayraklarının üzerine Türk bayrağı açıldığı görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'nun 'bitanesi' İsmail Çataklı'ya veda!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey görevine devam edecektir
- Partinin zirvesindeki vedanın perde arkası
- Faiz sonrası dolar ve Euro'da yeni zirve!
- Dolar ilk kez 25 TL'yi aştı!
- Faiz artışı kararına ekonomistlerden ilk yorum!
- Kayıp denizaltındakilerden kötü haber
- TFF''de başkanlık seçimi sonuçlandı!
- CHP'li 81 il başkanından ortak açıklama!