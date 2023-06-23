Konya’da TİP’in binasında bulunan LGBT bayrakları Türk bayrağıyla kapatıldı

Konya'da Türkiye İşçi Partisi İl Örgütü'nün bulunduğu binaya LGBT bayrakları asıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde TİP’in astığı bayrağın üzerine Türk bayrağı açıldığı görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2023 - 10:58
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Konya İl Örgütü'nün bulunduğu binaya LGBT bayrakları asıldı. Partinin il teşkilatı 17 Haziran’da yaptığı paylaşımda Onur Haftası’na yönelik yapıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Lgbti+bireyler tüm haklarını alıncaya kadar mücadelemiz sürecek. Lgbti+hakları insan haklarıdır.”

Daha sonra partinin paylaşımına gelen bir yanıtta söz konusu LGBT bayraklarının üzerine Türk bayrağı açıldığı görüldü. 


TİP LGBT LGBTİ+ bayrak Türk bayrağı

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