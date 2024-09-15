Mısır’da iki yolcu treni çarpıştı: 2 ölü, 29 yaralı

Mısır’ın Zagazig şehrinde iki yolcu treninin kafaya kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.

Mısır’da iki yolcu treni çarpıştı: 2 ölü, 29 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 15.09.2024 - 07:49

Mısır’da tren yolculuğu kabusa döndü.

Zagazig şehrinden İsmailiye şehrine gitmekte olan yolcu treni ile Mansoura şehrinden Zagazig şehrine gitmekte olan yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralıların hastanelere kaldırıldığı ve kurtarma operasyonunun sürdüğü belirtildi.


Etiketler: #Mısır #yolcu treni #kaza

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