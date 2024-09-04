Türkiye-Mısır arasında yeni dönem başlıyor: Hükümet kaynakları, ziyaretin detaylarını anlattı

Yayınlanma: 04.09.2024 - 14:24

Güncelleme: 04.09.2024 - 14:24

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 12 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

Mısır'ın en çok tirajlı günlük gazetesi El-Ahram'a konuşan Mısırlı kaynaklar, Sisi'nin Türkiye'ye gerçeleştirdiği ziyaretin ve iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin detaylarını anlattı.

Gazeteye konuşan hükümet kaynakları, iki devlet başkanının enerji, sanayi, turizm ve ticari işbirliğini geliştirecek işbirliği anlaşmaları ve mutabakat zabıtlarının imzalanmasına nezaret edeceğini doğruladı.

Kaynaklar, bu hafta Türk basınında yer alan "Mısır'ın, Türk yapımı insansız hava aracı satın alacağına" ilişkin iddiaları doğrulamamakla birlikte, savunma işbirliğinin Sisi-Erdoğan zirvesinin gündeminde üst sıralarda yer alabileceğini belirttiler.

“BÜYÜK BİR DEĞİŞİM GÖRÜYORUZ”

Kaynaklardan biri “Bence iki ülke arasındaki ilişkilerde, savunma işbirliği ve Kızıldeniz, Doğu Akdeniz, Libya ve Gazze'deki bölgesel çatışmaların ortak yönetimi de dahil olmak üzere daha geniş stratejik işbirliğine doğru büyük bir değişim görüyoruz” dedi. Kaynak, “Bir dönem Kahire ve Ankara'yı bu dosyalar konusunda ayıran farklılıkların azaldığını” da sözlerine ekledi.

Kaynak, “Bu yılki El Sisi ve Erdoğan zirveleri hem Kahire hem de Ankara'nın bölgesel önceliklerindeki değişimin altını çiziyor” dedi.

Kaynak, “Türkiye'nin, Ankara'nın gücünü bölgeye yayma girişimlerinden vazgeçtiğini”, Erdoğan'ın da “Osmanlı yönetiminin sona ermesinin 100. yılını kutlamak için söz verdiği bir şeyi” yerine getirdiğini ve Mısır'ın da bölgesel ilişkilerini “2013 yazında siyasi değişiklikler ortaya çıktığında kimin gemide olup kimin olmadığı konusundaki baskın endişeden uzaklaştırdığını” belirtti.

GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILAR DA GÖRÜŞÜLECEK

Bir diğer kaynak ise, “(Gazze) Savaşın nasıl başladığı ve Hamas'ın İsrail'e Gazze'yi yaşanmaz hale getiren bir savaşı başlatmak için bahane veren 7 Ekim operasyonunu başlatmamış olması halinde Filistinlilerin nelerden kurtulabileceği konusunda Katar'la Türkiye'den daha fazla hemfikiriz” dedi.

Kaynak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve Batı Şeria'daki “patlayıcı dinamiğin” El Sisi-Erdoğan görüşmelerinin gündemini oluşturacağını ve iki liderin savaşı sona erdirme konusunda ortak bir tutum açıklayacağını da söyledi.

Kaynak ayrıca, iki liderin, “Gazze'nin siyasi yönetimi ve yeniden inşası için savaş sonrası senaryoları” da ele alacaklarını belirtti.

Kaynaklar, görüşmede, Sisi'nin, Mısır ve Türkiye'nin Somali ile yakın zamanda imzaladığı savunma anlaşmaları ve her iki ülkenin bölgedeki stratejik etkisi ışığında Kızıldeniz, Afrika Boynuzu ve Doğu Akdeniz'de güvenlikle ilgili bir dizi konuyu gündeme getireceğini belirtiyor.