Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'den ayrıldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara'dan ayrıldı.

AA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 19:40
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'den ayrıldı
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Günübirlik ziyaret sonrasında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi taşıyan uçak, saat 19.19'da Ankara'dan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Sisi'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey yetkililer yolcu etti.

Abdulfettah es-Sisi, Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüş, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmişti.


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