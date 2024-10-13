Mısır’da tren kazası: Çok sayıda yaralı var

Yayınlanma: 13.10.2024 - 12:44

Güncelleme: 13.10.2024 - 12:44

Mısır Sağlık Bakanlığı, Mısır'ın güneyindeki Minya kentinde meydana gelen tren kazasında en az 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, Asvan-Kahire seferini yapan trene iki vagonlu bir lokomotifin çarptığını belirtti.

Mısır Ulaştırma Bakanı Kamil El Vezir, kazanın teknik nedenlerini belirlemek için komite kurulması talimatını verdi.