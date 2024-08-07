İran'dan Avrupa ülkelerine tepki: 'Tüm diplomatik kanalları engelledi'

Yayınlanma: 07.08.2024 - 08:25

Güncelleme: 07.08.2024 - 08:25

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Bakıri, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail'in bölgedeki saldırılarını ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Tahran'daki suikastın faili olduğunu anlatan Bakıri, bu suikastı "İran'ın ulusal egemenliğine saldırı" kabul ettiklerini belirtti.

Bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden terör eylemlerine sessiz kaldığına dikkati çeken Bakıri, "Bu durum Tel Aviv'deki suç çetesinin küstahlığının yoğunlaşmasına ve bölgede gerginlik ve güvensizliğin yayılmasına neden oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ise bölgedeki gerginlikle ilgili endişelerini iletti.

Schallenberg, tüm taraflara itidalli olunmasını ve gerilimleri azaltmak için tüm diplomatik kapasitelerin kullanılması gerektiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri de "Avrupa tarafı, Siyonist rejimin açık terör saldırılarını kınamayarak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu rejime karşı etkili ve caydırıcı bir karar almasını engelleyerek fiilen tüm diplomatik kanalları engelledi" ifadesini kullandı.