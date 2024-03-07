Miçotakis ve Zelenski'nin yakınına roket düştü
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında hava saldırısı gerçekleşti. Saldırıdan Miçotakis ve Zelenski zarar görmezken yakınlarına roket düştü.
Ukrayna'nın liman kenti Odesa'ya yönelik Rus füze saldırısındaki roket, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yakınına düştü. Ukrayna donanmasına göre Çarşamba günü liman altyapısına yapılan saldırıda beş kişi öldü ve sayısı belirtilmeyen yaralılar oldu.
Zelenski ile görüşmelerde bulunmak üzere orada bulunan Miçotakis, "Siren seslerini ve yakınımızda meydana gelen patlamaları duyduk. Bir sığınağa gitmek için zamanımız yoktu. Bu çok yoğun bir deneyim" açıklamasında bulundu.
Sözcü Dmitro Pletençuk, Odesa saldırısının Yunan heyetinin Zelenski ile birlikte limanı ziyaret ettiği sırada gerçekleştiğini doğruladı.
Moskova birliklerinin cephe hatlarında ilerlemesi ve Kiev'in insan gücü ve silah sıkıntısı çekmesi nedeniyle Rusya ve Ukrayna hava saldırılarını arttırdı.
Rusya Savunma Bakanlığı, saldırının "Odesa'nın ticari bir liman bölgesinde, Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından savaşta kullanılmak üzere mürettebatsız kesicilerin hazırlandığı bir hangara" yapıldığını iddia etti.
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