Mısır'dan kayıp ve zarar fonu için 'tarihi bir başarı' açıklaması

20 Kasım 2022 Pazar, 13:55

COP27 Başkanı ve Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, 6 Kasım'dan bu yana Şarm el-Şeyh'te devam eden BM İklim Zirvesi sonunda basın toplantısı düzenledi.

Zirvenin sona erdiğini kaydeden Şukri, gelecek yılki "COP28"in başkanlığının Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) devredilmesi için koordinasyon sürecinin başladığını açıkladı.

Şukri, "İklim Zirvesi'nde tüm katılımcı ülkeler arasında uzlaşıya varmak için tüm görüşleri şeffaf ve objektif bir şekilde dinledik ve iklim değişikliği sorunlarından kaynaklanan kayıp ve zararları finanse etmek için bir fon oluşturulmasıyla tarihi bir başarı gerçekleştirdik" dedi.

İklim değişikliğinden zarar gören ülkelerin çoğunluğunun gelişmekte olan ülkeler olduğuna işaret eden Şukri, bu ülkelerin iklim sorununa yönelik ortak sorumluluklarını yerine getirmek için finansmana ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Mısırlı Bakan, iklim değişikliğinin yol açtığı zararların finanse edilmesi adına bir fon oluşturulmasının, Afrika ve gelişmekte olan ülkelerin "acil ve ısrarlı" bir talebi olduğunu, birkaç yıldır göz ardı edildiğini belirtti.

Şukri, COP27'de uzlaşı sağlanan konuların, geçmiş yıllarda verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için düzenlenen bir zirve olması açısından da tutarlı olduğunu kaydetti.

COP27'ye katılan heyetlerin temsilcileri, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği sonucunda maruz kaldıkları kayıp ve zararları tazmin etmek için bir fon kurulmasını onaylamıştı.

Bu yıl Mısır'ın ev sahipliğinde Şarm el-Şeyh kentinde 6 Kasım'da başlayan BM İklim Zirvesi'nin 18 Kasım'da sona ermesi planlanıyordu. Ancak 18 Kasım'da BM Zirvesi'nin COP27'nin tarafları arasında anlaşmanın sağlanması için uzatıldığı açıklanmıştı.